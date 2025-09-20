LA VIOLE EN EUROPE LA BOISSIERE La Boissière
La Boissière Hérault
Ces concerts vous invitent à découvrir des chapelles emblématiques ou l’acoustique magnifie les prestations. Jean Daniel Haro et Alain Meyer vous invitent à plonger dans l’univers de la viole de la gambe, au cœur des chefs d’œuvre du XVIIIè siècle de Marais à Bach.
English :
These concerts invite you to discover emblematic chapels where the acoustics magnify the performances. Jean Daniel Haro and Alain Meyer invite you to plunge into the world of the viola da gamba, at the heart of 18th-century masterpieces from Marais to Bach.
German :
Diese Konzerte laden Sie dazu ein, symbolträchtige Kapellen zu entdecken, in denen die Akustik die Darbietungen besonders gut zur Geltung bringt. Jean Daniel Haro und Alain Meyer laden Sie ein, in die Welt der Viola da Gamba einzutauchen und die Meisterwerke des 18. Jahrhunderts von Marais bis Bach zu erleben.
Italiano :
Questi concerti vi invitano a scoprire cappelle emblematiche dove l’acustica esalta le esecuzioni. Jean Daniel Haro e Alain Meyer vi invitano a immergervi nel mondo della viola da gamba, al centro dei capolavori del XVIII secolo, da Marais a Bach.
Espanol :
Estos conciertos le invitan a descubrir capillas emblemáticas donde la acústica magnifica las interpretaciones. Jean Daniel Haro y Alain Meyer le invitan a sumergirse en el universo de la viola da gamba, en el corazón de las obras maestras del siglo XVIII, de Marais a Bach.
