LA VIOLE EN EUROPE SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert samedi 20 septembre 2025.

1 Avenue Guillaume d’Orange Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Ces concerts vous invitent à découvrir des chapelles emblématiques, où l’acoustique magnifie les prestations. Jean-Daniel Haro et Alain Meyer vous invitent à plonger dans l’univers de la viole de gambe, au cœur des chefs-d’œuvre du XVIIIe siècle, de Marais à Bach.

English :

These concerts invite you to discover emblematic chapels, where the acoustics magnify the performances. Jean-Daniel Haro and Alain Meyer invite you to plunge into the world of the viola da gamba, at the heart of 18th-century masterpieces from Marais to Bach.

German :

Diese Konzerte laden Sie dazu ein, symbolträchtige Kapellen zu entdecken, in denen die Akustik die Darbietungen besonders gut zur Geltung bringt. Jean-Daniel Haro und Alain Meyer laden Sie ein, in die Welt der Viola da Gamba einzutauchen und Meisterwerke des 18. Jahrhunderts von Marais bis Bach zu hören.

Italiano :

Questi concerti vi invitano a scoprire cappelle emblematiche, dove l’acustica esalta le esecuzioni. Jean-Daniel Haro e Alain Meyer vi invitano a immergervi nel mondo della viola da gamba, al centro dei capolavori del XVIII secolo, da Marais a Bach.

Espanol :

Estos conciertos le invitan a descubrir capillas emblemáticas, donde la acústica magnifica las interpretaciones. Jean-Daniel Haro y Alain Meyer le invitan a sumergirse en el universo de la viola da gamba, en el corazón de las obras maestras del siglo XVIII, de Marais a Bach.

