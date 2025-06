La virée des Mousquetaires Visite théâtralisée de Richelieu Richelieu 16 juillet 2025 07:00

Visites inattendues par la Corneille Distinguée. Visite théâtralisée de la Cité du Cardinal, par des comédiens costumés.

Vivez l’aventure avec les célèbres Mousquetaires qui vous feront découvrir Richelieu, la ville et le personnage.

Visiter Richelieu, c’est espérer croiser le célèbre Cardinal, figure historique majeure et anti-héros immortalisé par Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires.

A peine arrivés, vous ferez la rencontre d’Aramis, bientôt rejoint par Athos et Porthos, tandis que d’Artagnan est retenu à Paris pour une mission.

L’occasion rêvée pour se faire une opinion sur le Cardinal de Richelieu ?… à condition de pouvoir faire confiance aux Mousquetaires !

Tout au long de cette visite, d’autres personnages feront leur apparition, dont l’intrigante Milady.

English :

Unexpected visits by the Corneille Distinguée. Dramatized tour of the Cité du Cardinal, by costumed actors.

Reservations required.

German :

Unerwartete Besuche durch die Corneille Distinguée. Theatralische Führung durch die Stadt des Kardinals durch kostümierte Schauspieler.

Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Visite inaspettate della Corneille Distinguée. Visita drammatizzata della Cité du Cardinal, con attori in costume.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Visitas inesperadas de la Corneille Distinguée. Visita teatralizada de la Cité du Cardinal, a cargo de actores disfrazados.

Reserva obligatoria.

