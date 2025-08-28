LA VIRGULE PAYE SES BULLES ! Machecoul-Saint-Même

Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

2026-04-11

Un moment dédié à la bande dessinée.

Quatre manières de plonger dans l’univers de la bande dessinée !

-What’s up présentation de nouveautés et d’albums à (re)découvrir à la Virgule

-Last chance bandes dessinées à lire avant leur disparition des bacs

-Open bar choix d’une quinzaine de BD à acheter pour la Virgule parmi une trentaine de propositions

-Bubble time moment convivial pour finir tranquillement sur des bulles… .

Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

English :

A moment dedicated to comics.

German :

Ein Moment, der den Comics gewidmet ist.

Italiano :

Un momento dedicato ai fumetti.

Espanol :

Un momento dedicado a los cómics.

