LA VIRGULE PAYE SES BULLES ! Machecoul-Saint-Même samedi 11 avril 2026.
Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-04-11
Un moment dédié à la bande dessinée.
Quatre manières de plonger dans l’univers de la bande dessinée !
-What’s up présentation de nouveautés et d’albums à (re)découvrir à la Virgule
-Last chance bandes dessinées à lire avant leur disparition des bacs
-Open bar choix d’une quinzaine de BD à acheter pour la Virgule parmi une trentaine de propositions
-Bubble time moment convivial pour finir tranquillement sur des bulles… .
Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
English :
A moment dedicated to comics.
German :
Ein Moment, der den Comics gewidmet ist.
Italiano :
Un momento dedicato ai fumetti.
Espanol :
Un momento dedicado a los cómics.
