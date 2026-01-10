La Virgule Verte Comment produire de l’électricité chez soi? La Virgule Morlaix

La Virgule Verte Comment produire de l’électricité chez soi?

La Virgule Verte est un moment de discussion, rencontre, conférence et atelier, sur les gestes écoresponsables du quotidien.

La rencontre sera animée par Florian Guilbault (agence locale de l’énergie Heol) “Comment produire de l’électricité chez soi ? Le cas de l’énergie solaire photovoltaïque”.

Tout public Réservation conseillée .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

