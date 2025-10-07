La Virgule Verte La Virgule Morlaix

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2025-10-07 18:30:00

fin : 2025-10-07 20:00:00

2025-10-07

Et si la nature nous faisait du bien ?

Par l’ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor

Tout public Réservation conseillée GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

