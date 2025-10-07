La Virgule Verte La Virgule Morlaix
La Virgule Verte La Virgule Morlaix mardi 7 octobre 2025.
La Virgule Verte
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 18:30:00
fin : 2025-10-07 20:00:00
Date(s) :
2025-10-07
Et si la nature nous faisait du bien ?
Par l’ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Tout public Réservation conseillée GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Virgule Verte Morlaix a été mis à jour le 2025-09-17 par OT BAIE DE MORLAIX