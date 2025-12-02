La Virgule Verte La Virgule Morlaix
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2025-12-02 18:30:00
fin : 2025-12-02 20:00:00
2025-12-02
Quand cadeau rime avec écolo !
Par le service Transition écologique de la Ville de Morlaix
Tout public Réservation conseillée GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
