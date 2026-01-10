La Virgule Verte La Virgule Morlaix

La Virgule Verte

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

Date(s) :

2026-03-03

La Virgule Verte est un moment de discussion, rencontre, conférence et atelier, sur les gestes écoresponsables du quotidien.

La rencontre sera animée par Nolwenn Ragel (agence locale de l’énergie Heol) “Comment réduire ma facture d’énergie avec de simples astuces du quotidien ?”

Tout public Réservation conseillée .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

