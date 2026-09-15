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AGENDA · Morlaix

La Virgule Verte La Virgule Morlaix

mardi 6 octobre 2026 · La Virgule · Morlaix

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Virgule
Adresse
9 Rue de Paris
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

La Virgule Verte

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :
2026-10-06

“Parlons de la pluie et du beau temps ! La Bretagne peut-elle vraiment manquer d’eau ?”
Par Thomas Bassoulet (Ulamir-CPIE Pays de Morlaix-Trégor)

Tout public – GRATUIT – Réservation conseillée   .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09 

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English :

L’événement La Virgule Verte Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX

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