La Virgule Verte La Virgule Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

La Virgule Verte

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:30:00

fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :

2026-10-06

“Parlons de la pluie et du beau temps ! La Bretagne peut-elle vraiment manquer d’eau ?”

Par Thomas Bassoulet (Ulamir-CPIE Pays de Morlaix-Trégor)

Tout public – GRATUIT – Réservation conseillée .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement La Virgule Verte Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX