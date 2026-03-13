La Virgule Verte Réparer, c’est possible La Virgule Morlaix
La Virgule Verte Réparer, c’est possible La Virgule Morlaix mardi 7 avril 2026.
La Virgule Verte Réparer, c’est possible
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:30:00
fin : 2026-04-07 20:00:00
Date(s) :
2026-04-07
La Virgule Verte est un moment de discussion, rencontre, conférence et atelier, sur les gestes écoresponsables du quotidien. Cette fois, le thème sera “Réparer, c’est possible !”
Animé par Nolwenn Béhagle, chargée de Transition Écologique pour la Ville de Morlaix et en présence des bénévoles de l’atelier de Répar’Action (groupe Aller Vert, Ti An Oll)
Tout public Réservation conseillée .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English : La Virgule Verte Réparer, c’est possible
L’événement La Virgule Verte Réparer, c’est possible Morlaix a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX