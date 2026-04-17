La visite a’musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€/gratuit En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Découvrez le musée autrement grâce aux dispositifs famille disposés tout au long du parcours permanent. Cette visite vous permet d’en savoir plus sur les oeuvres de la collection par le jeu. On observe, on touche, on essaie, on écoute et on est même invité à danser !À partir de 6 ans.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/



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