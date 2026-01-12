LA VISITE AVEC JEANNE Sète

LA VISITE AVEC JEANNE

67 Bl Camille Blanc Sète Hérault

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

La visite de l’Espace Georges Brassens avec Jeanne Corporon est devenue un véritable rituel.

La visite de l'Espace Georges Brassens avec Jeanne Corporon est devenue un véritable rituel.Fille d'Henry Delpont, ami d'enfance de Brassens, elle partage avec passion ses souvenirs.Ses récits offrent à la visite une dimension intime et chaleureuse, révélant un Brassens authentique et familier.Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .

67 Bl Camille Blanc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr

English :

Visiting the Espace Georges Brassens with Jeanne Corporon has become a ritual.

