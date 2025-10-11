La Visite canine Départ de l’Office de tourisme Auxerre

Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-10-11

Venez découvrir Auxerre la bourguignonne à 2 ou 4 pattes avec vos charmants compagnons car même les toutous ont droit à la culture ! .

Départ de l’Office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

