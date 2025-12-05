La visite classique du Cadre noir Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

La visite classique du Cadre noir

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-02-09 2026-04-07 2026-09-01 2026-12-21

Cette visite guidée vous plonge au cœur de l’univers du Cadre noir (écuries, grand manège, sellerie) et vous donne l’occasion d’être au plus près des chevaux d’exception.

Les visites guidées ne garantissent pas la présence des écuyers sur le parcours.

PRECISIONS HORAIRES

Du 09/02 au 04/04/2026 Horaires de départ le lundi à partir de 14h30 et à partir de 16h. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 14h30, à partir de 16h, à partir de 10h et à partir de 11h. Le samedi à partir de 10h et à partir de 11h.

Attention les jours de Matinales, les visites guidées sont proposées uniquement l’après-midi entre 14h et 16h.

Du 07/04 au 31/08/2026 Horaires de départ le lundi à partir de 14h, à partir de 14h30, à partir de 15h, à partir de 15h30 et à partir de 16h. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 10h, à partir de 10h30, à partir de 11h, à partir de 11h30, à partir de 14h, à partir de 14h30, à partir de 15h, à partir de 15h30 et à partir de 16h.

Visite guidée le samedi à partir de 10h, à partir de 10h30, à partir de 11h et à partir de 11h30.

sauf les Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet et 15 août.

Attention les jours de Matinales, les visites guidées sont proposées uniquement l’après-midi entre 14h et 16h.

Du 01/09 au 31/10/2026 Horaires de départ le lundi à partir de 14h30 et à partir de 16h. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 10h, à partir de 11h, à partir de 14h30 et à partir de 16h. Le samedi à partir de 10h et à partir de 11h.

Attention les jours de Matinales, les visites guidées sont proposées uniquement l’après-midi entre 14h et 16h.

Du 21/12 au 31/12/2026 Horaires de départ le lundi à partir de 14h30 et à partir de 16h. Le mardi, mercredi et jeudi à partir de 10h, à partir de 11h, à partir de 14h30 et à partir de 16h. Le samedi à partir de 10h et à partir de 11h.

sauf les jours fériés. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 60 visites.cadrenoir@ifce.fr

English :

This guided tour immerses you in the world of the Cadre Noir (stables, riding arena, saddlery) and gives you the chance to get up close and personal with these exceptional horses.

L’événement La visite classique du Cadre noir Saumur a été mis à jour le 2025-12-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME