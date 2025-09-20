La visite clownée Maison-Musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:15:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison-Musée Raymond Devos propose une expérience inédite et festive : « la visite clowée » animée par l’artiste circassien Bruno Lanteri.

Dans l’esprit décalé et poétique de Raymond Devos, cette visite-spectacle convie le public à un parcours inédit, où la découverte du patrimoine se mêle à l’art du rire et de la fantaisie.

Guidés par le regard espiègle de Bruno Lanteri, héritier de l’esprit de Raymond Devos, petits et grands plongent dans l’univers de l’un des plus grands maîtres de la langue française, où chaque objet et chaque espace prennent une dimension inattendue et joyeuse.

Maison-Musée Raymond Devos 10 Rue de Paris, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France 0130477671 http://www.raymond-devos.org https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130477671 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@fondationraymonddevos.fr »}] La Maison-musée Raymond Devos a ouvert ses portes au public en 2016. Elle se trouve dans la demeure que l’artiste a occupée à partir de 1963 et jusqu’à sa mort, en 2006. Cette maison bourgeoise du XIXe siècle et son parc furent, pendant 43 ans, son refuge quotidien et son lieu de création.

Raymond Devos, souhaitant continuer à partager son œuvre même dans “l’après-lui”, comme il le disait dans l’un de ses sketchs, avait prévu par testament la création d’une fondation à son nom, dont l’une des missions serait de concevoir un musée dans son foyer.

Aujourd’hui, la maison, devenue le musée, se visite pratiquement entièrement. On y retrouve à la fois des salles à la scénographie vivante et interactive, à l’image de l’univers de l’artiste, mais aussi des pièces conservées telles que les a laissées Raymond Devos.

Tous les objets que l’on y retrouve sont ceux qu’il utilisait sur scène et chez lui, qu’ils soient laissés à leur place ou bien mis en avant dans l’exposition. Accès Terminus du RER B

Fondation Raymond Devos