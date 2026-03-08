La visite commentée du Moulin de La Brée Rue de la Baudette (stationnement obligatoire) La Brée-les-Bains
Rue de la Baudette (stationnement obligatoire) Moulin de La Brée La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
2026-04-01 2026-05-04 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-07-04 2026-09-01 2026-10-17
Visites commentées du Moulin dans le jardin et au rez-de-chaussée du moulin. Sur réservation.
+33 5 17 25 05 49 le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr
English : Guided tour of the Moulin de La Brée
Guided tours of the mill in the garden and on the first floor. Please book in advance.
