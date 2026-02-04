La visite contée de Ludivine De Vienna à l’Olympe Service Animation du Patrimoine Vienne
La visite contée de Ludivine De Vienna à l’Olympe Service Animation du Patrimoine Vienne vendredi 17 avril 2026.
La visite contée de Ludivine De Vienna à l’Olympe
Service Animation du Patrimoine Centre Ville Vienne Isère
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
2026-04-17
Plongez dans l’épopée fascinante des dieux et des héros lors d’une visite contée au cœur des vestiges gallo-romains de Vienne, où chaque pierre murmure les récits d’un passé mythique.
Service Animation du Patrimoine Centre Ville Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 78 31 54 salle.patrimoine@mairie-vienne.fr
Immerse yourself in the fascinating epic of gods and heroes on a guided tour of Vienna?s Gallo-Roman remains, where every stone whispers tales of a mythical past.
