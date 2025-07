La visite de Madame de Gournay L’Esplanade Metz

La visite de Madame de Gournay L’Esplanade Metz samedi 20 septembre 2025.

La visite de Madame de Gournay 20 et 21 septembre L’Esplanade Moselle

25 personnes maximum. Ouverture des réservations : le 1er septembre 2025. Départ au pied de la statue Ney, sur l’Esplanade.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

Cette année, Madame de Gournay propose un coaching architectural du quartier de la Citadelle. En une visite, vous saurez repérer et lire les détails d’architecture, des plus savants aux plus insolites. Une (re)mise en forme de l’esprit en douceur, et sans abdos.

L’Esplanade Jardin de l’esplanade, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « jjeanniot@mairie-metz.fr »}] Ce jardin à la française s’étend sur une surface de 9 200 m², où se côtoient tilleuls, marronniers et entre 50 000 et 60 000 plantes annuelles.

Un bassin circulaire, aménagé d’un jet d’eau, anime le centre du jardin. Il est bordé d’édifices prestigieux comme le palais de justice, l’École supérieure d’art de Lorraine et l’ensemble de l’Arsenal, qui comprend l’ancien magasin aux vivres de la citadelle, l’ancien arsenal militaire, la chapelle des Templiers et l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains.

Il offre une vue agréable, puisqu’il surplombe la vallée de la Moselle et le plan d’eau, et s’ouvre sur le mont Saint-Quentin.

