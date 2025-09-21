LA VISITE DÉCALÉE ! Église Saint-Michel, chapelle de la Conception et leurs abords Menton

Les Guides-Conférenciers du service du Patrimoine et la compagnie LineUp Factory vous proposent une déambulation historique & ludique à travers une visite décalée, dans le labyrinthe des ruelles de la vieille ville. Prêts pour les drôles de surprises ?

Église Saint-Michel, chapelle de la Conception et leurs abords 5 Rue Pieta, 06500 Menton, France Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

ville de menton