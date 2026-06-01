La visite des 2-3 ans : Le jardin des Charmettes, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

La visite des 2-3 ans : Le jardin des Charmettes Dimanche 7 juin, 10h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Nombre de place limité, réservation obligatoire auprès du service des publics

04 79 68 58 45 // publics.musees@mairie-chambery.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Concoctée pour les tout-petits, cette première approche sensorielle du jardin des Charmettes les amène à la rencontre de la nature, des saisons et de la biodiversité.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Parking.

Concoctée pour les tout-petits, cette première approche sensorielle du jardin des Charmettes les amène à la rencontre de la nature, des saisons et de la biodiversité.

© Didier Gourbin – Ville de Chambéry