La visite des Dames du château de Châteauneuf Le château Châteauneuf

Le château, 3 place aux Porcs, Châteauneuf, Côte-d'Or
Tarif : 6 EUR
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 16:00:00
2026-03-08
À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le château de Châteauneuf grâce aux femmes qui ont fait son histoire. Guillemette de Villaines-lès-Prévôtes, Catherine de Châteauneuf, Marguerite Fauche de Domprel et Jeanne-Marguerite Bernard, du Moyen Âge à l’époque moderne, marquent profondément Châteauneuf. Découvrez leur histoire lors de 2 Visites des Dames, à 11 h. et à 15 h. le 8 mars. Sur réservation. Inclus dans le droit d’entrée, dans la limite des places disponibles. .
+33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
