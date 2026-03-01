La visite des Dames du château de Châteauneuf Le château Châteauneuf

La visite des Dames du château de Châteauneuf

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :

2026-03-08

À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le château de Châteauneuf grâce aux femmes qui ont fait son histoire. Guillemette de Villaines-lès-Prévôtes, Catherine de Châteauneuf, Marguerite Fauche de Domprel et Jeanne-Marguerite Bernard, du Moyen Âge à l’époque moderne, marquent profondément Châteauneuf. Découvrez leur histoire lors de 2 Visites des Dames, à 11 h. et à 15 h. le 8 mars. Sur réservation. Inclus dans le droit d’entrée, dans la limite des places disponibles. .

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

