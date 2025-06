La visite des p’tits moussaillons MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 9 juillet 2025 14:00

Seine-Maritime

La visite des p’tits moussaillons MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Viens découvrir les merveilles de l’exposition Paquebots 1913-1942. Une esthétique transatlantique !

Une visite pour les enfants à partir de 7 ans et à faire sans les parents !

De 7 à 13 ans Durée 1h

Réservation obligatoire

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

English : La visite des p’tits moussaillons

Come and discover the wonders of the « Paquebots 1913-1942. A transatlantic aesthetic »!

A visit for children aged 7 and over, and to be enjoyed without parents!

Ages 7 to 13 Duration: 1 hour

Reservations required

German :

Komm und entdecke die Wunder der Ausstellung « Paquebots 1913-1942. Eine transatlantische Ästhetik »!

Ein Besuch für Kinder ab 7 Jahren, den du ohne deine Eltern machen solltest!

Von 7 bis 13 Jahren Dauer: 1 Std

Reservierung erforderlich

Italiano :

Venite a scoprire le meraviglie della mostra « Ocean liners 1913-1942. Un’estetica transatlantica »!

È una visita per bambini dai 7 anni in su, e potete farla senza i vostri genitori!

Dai 7 ai 13 anni Durata: 1 ora

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Venga a descubrir las maravillas de la exposición « Transatlánticos 1913-1942. ¡Una estética transatlántica »!

Es una visita para niños a partir de 7 años, ¡y puedes hacerlo sin tus padres!

De 7 a 13 años Duración: 1 hora

Reserva obligatoria

