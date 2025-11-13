La visite d’Industreet Industreet Stains

Début : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T12:30:00

Fin : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T12:30:00

La DDETS du Val-d’Oise vous invite à une visite exceptionnelle de l’Industreet le jeudi 13 novembre 2025, de 9h30 à 12h30, au 2, rue Joséphine Baker, Stains (93).

Cette visite constitue une opportunité unique pour les partenaires accompagnant les jeunes :

• Découvrir le plateau technique et les formations proposées par l’Industreet,

• Explorer les opportunités d’emploi et d’insertion professionnelle,

• Orienter et accompagner au mieux les jeunes vers les métiers de l’industrie.

Vous trouverez ci-joint le flyer contenant toutes les informations et le lien pour vous inscrire.

L’inscription est obligatoire et doit être effectuée avant le 21 octobre 2025 via le QR code indiqué sur le flyer.

Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre engagement auprès des jeunes que vous accompagnez.

Industreet 2, rue Joséphine Baker, Stains93240 Stains 93240 Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France

