La visite dont vous êtes le héros Musée de Préhistoire Carnac
La visite dont vous êtes le héros Musée de Préhistoire Carnac lundi 22 décembre 2025.
La visite dont vous êtes le héros
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-29 15:45:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29
À 14h30 Formez votre équipe d’apprentis archéologues et servez-vous de vos nouvelles connaissances pour résoudre les énigmes et casse-tête du musée ! Atelier à partir de 8 ans. Durée 1h15. .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La visite dont vous êtes le héros Carnac a été mis à jour le 2025-11-24 par OT DE CARNAC