La visite dont vous êtes le héros

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-29 15:45:00

2025-12-22 2025-12-29

À 14h30 Formez votre équipe d’apprentis archéologues et servez-vous de vos nouvelles connaissances pour résoudre les énigmes et casse-tête du musée ! Atelier à partir de 8 ans. Durée 1h15. .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne

