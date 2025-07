LA VISITE DONT VOUS ETES LE HEROS ! Montmaurin

LA VISITE DONT VOUS ETES LE HEROS ! Montmaurin jeudi 31 juillet 2025.

LA VISITE DONT VOUS ETES LE HEROS !

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 15:00:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-21

Vous êtes maître de cette visite ! Découvrez la vie quotidienne antique des anciens habitants de la villa Lassalles à Montmaurin. À chaque étape, choisissez vers où vous conduit l’histoire de la visite ! À partager en famille pour apprendre en s’amusant !

Visite animée par « Les Patri’Minots »

Dès 5 ans.

Sur inscription obligatoire .

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

English :

You’re in charge of this tour! Discover the daily life of the ancient inhabitants of Villa Lassalles in Montmaurin. At each stage, choose where the story leads you! A fun way for the whole family to learn!

German :

Sie sind der Herr dieser Tour! Entdecken Sie das antike Alltagsleben der ehemaligen Bewohner der Villa Lassalles in Montmaurin. Entscheiden Sie bei jedem Schritt, wohin Sie die Geschichte der Tour führt! Teilen Sie sie mit der ganzen Familie, um spielend zu lernen!

Italiano :

Questa visita è affidata a voi! Scoprite la vita quotidiana degli antichi abitanti della Villa Lassalles di Montmaurin. Ad ogni tappa, scegliete dove vi porterà la storia della visita! È un modo divertente di imparare per tutta la famiglia!

Espanol :

¡Usted se encarga de esta visita! Descubra la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la Villa Lassalles en Montmaurin. En cada etapa, ¡elige a dónde te lleva la historia de la visita! Una forma divertida de aprender para toda la familia

L’événement LA VISITE DONT VOUS ETES LE HEROS ! Montmaurin a été mis à jour le 2025-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE