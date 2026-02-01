La visite du château de Caen Caen

La visite du château de Caen

Château Caen Calvados

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-03-01

Découvrez l’histoire millénaire du Château de Caen en compagnie d’un médiateur, et profitez d’un accès

privilégié aux vestiges du Donjon et à la tour de la Reine Mathilde récemment restaurée.

Découvrez l’histoire millénaire du Château de Caen en compagnie d’un médiateur !

La visite inclut un accès privilégié aux vestiges du Donjon et à la tour de la Reine Mathilde.

Du 1er mars au 31 octobre

-pendant les vacances du mardi au dimanche à 15h (vacances de printemps zones B et C, vacances de la Toussaint et du 15 juillet au 23 août 2026)

-le reste de l’année les samedis et dimanches à 15h

Pas de visites le premier week-end du mois (remplacées par des visites flash du Donjon et de la tour Mathilde),

ni les 1er mai, 21 juin, 14 juillet, 15 août et événements.

Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h30.

8 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Visites proposées par le Musée de Normandie Château de Caen. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : La visite du château de Caen

Discover the thousand-year-old history of Caen Castle in the company of a mediator, and enjoy privileged access to the remains of the Keep and the recently restored Queen Mathilde Tower

to the remains of the Keep and the recently restored Queen Matilda Tower.

