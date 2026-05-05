La visite du jardin botanique Miklós Bertényi est gratuite, Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

La visite du jardin botanique Miklós Bertényi est gratuite Samedi 6 juin, 10h00 Bertényi Miklós Füvészkert Pest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Le jardin botanique Miklós Bertényi offre aux visiteurs un paysage totalement différent et un microclimat unique, grâce à la végétation des montagnes environnantes. Dans la seconde moitié des années 1960, des peuplements d’épicéas, de sapins de Douglas, de pins sylvestres et de mélèzes ont été plantés à la place des peuplements existants de charmes, d’acacias et de chênes sessiles, conformément au mémoire de fin d’études de Gyula Eőry, étudiant en génie forestier. Les travaux ont d’abord été menés sous la direction des forestiers de district István Mundi, puis Antal Koncz. En 1978, sur l’idée des docteurs László Madas et András Madas, la transformation du site en arboretum a débuté sous la direction des ingénieurs forestiers Miklós Bertényi et Gábor Varga.

Des espèces ornementales (fleurs, feuillage d’automne, etc.) ont été plantées en bordure des peuplements, conférant ainsi au jardin un visage différent à chaque saison. En 1985, la Section des forêts de la FAO a tenu son assemblée générale dans notre pays. Ce souvenir est encore commémoré aujourd’hui par les arbres plantés par les délégués des pays membres et rapportés du monde entier.

Programme prévu :

– Le 6 juin 2026, le Jardin botanique Bertényi Miklós sera ouvert gratuitement dans le cadre du programme « Visite du jardin ! ».

– La visite du jardin débutera à 10h30 avec une visite guidée gratuite assurée par Antal Koncz, au départ de l’entrée (restaurant Ördögmalom). La visite guidée est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire ! Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : https://forms.office.com/e/6NA0FmbSTA

Bertényi Miklós Füvészkert 47.77056020113337, 18.98525455767105 Visegrád 2025 Újhegy Pest https://parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/bertenyi-miklos-fuveszkert/ [{« link »: « https://forms.office.com/e/6NA0FmbSTA »}]

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