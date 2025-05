La visite du mois l’Art Déco à 3 voix – Dax, 12 juin 2025 17:00, Dax.

Landes

La visite du mois l’Art Déco à 3 voix RDV Office de Tourisme Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 17:00:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

A l’occasion du centenaire du Salon des Arts Décoratifs de Paris, un peu de lèche-vitrines, en compagnie des 3 guides conférencières de l’Office de Tourisme, manière de vérifier que l’Art Déco est un style indémodable… Pour preuve, il est toujours en vitrine à Dax, 100 ans après…

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , merci de vous doter d’oreillettes avec prise Jack (ou d’un casque avec prise Jack).

Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente à 1€. .

RDV Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : La visite du mois l’Art Déco à 3 voix

German : La visite du mois l’Art Déco à 3 voix

Italiano :

Espanol : La visite du mois l’Art Déco à 3 voix

L’événement La visite du mois l’Art Déco à 3 voix Dax a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Grand Dax