La visite flash du vendredi Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
La visite flash du vendredi Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon vendredi 26 décembre 2025.
La visite flash du vendredi
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 14:30:00
fin : 2025-12-26 14:45:00
Date(s) :
2025-12-26 2026-01-02 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Embarquez pour une mini-croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash autour de l’exposition en cours au musée (thématique surprise).
À 14h30. Durée 15 minutes environ. Compris dans le billet d’entrée au musée. Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles.
Départ au rendez-vous des médiateurs , dans l’exposition permanente, à côté du loup et du renard.
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou sur contact@espacedesmondespolaires.org .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
English : La visite flash du vendredi
German : La visite flash du vendredi
Italiano :
Espanol :
L’événement La visite flash du vendredi Prémanon a été mis à jour le 2025-11-14 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)