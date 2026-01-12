La Visite-Gouter du Pilori à Niort Niort
La Visite-Gouter du Pilori à Niort mercredi 14 janvier 2026.
La Visite-Gouter du Pilori à Niort
1 Place du Pilori Niort Deux-Sèvres
Début : 2026-01-14
fin : 2026-02-04
2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04
La Visite-Gouter du Pilori,
L’occasion pour les petits et les plus grands de découvrir cette exposition conçue comme un livre pop-up géant et dédiée au chef-d’œuvre d’Edmond François Calvo avec des médiateurs professionnel.
Visite guidée suivi d’un goûter au premier étage du Pilori.
Gratuit. Adultes et enfants (dès 6 ans) durée 1h .
1 Place du Pilori Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 28 51 73
