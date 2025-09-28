LA VISITE GUIDÉE DE JEANNE Sète

LA VISITE GUIDÉE DE JEANNE Sète dimanche 28 septembre 2025.

LA VISITE GUIDÉE DE JEANNE

67 boulevard Camille Blanc Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28 2025-11-30

Partagez une visite unique de l’Espace Georges Brassens avec Jeanne Corporon, qui fut au cœur de l’amitié entre Georges Brassens et Henry Delpont.

Partagez une visite unique de l’Espace Georges Brassens avec Jeanne Corporon, qui fut au cœur de l’amitié entre Georges Brassens et Henry Delpont. Elle évoque avec passion les lettres échangées, les visites régulières de Brassens à Sète et livre des souvenirs personnels qui confèrent à la découverte du poète une dimension intime et chaleureuse.Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .

67 boulevard Camille Blanc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26

English :

Take a unique tour of Espace Georges Brassens with Jeanne Corporon, who was at the heart of the friendship between Georges Brassens and Henry Delpont.

German :

Nehmen Sie an einer einzigartigen Führung durch den Espace Georges Brassens mit Jeanne Corporon teil, die das Herzstück der Freundschaft zwischen Georges Brassens und Henry Delpont war.

Italiano :

Partecipate a una visita unica dell’Espace Georges Brassens con Jeanne Corporon, che fu al centro dell’amicizia tra Georges Brassens e Henry Delpont.

Espanol :

Haga un recorrido único por el Espace Georges Brassens con Jeanne Corporon, que estuvo en el corazón de la amistad entre Georges Brassens y Henry Delpont.

L’événement LA VISITE GUIDÉE DE JEANNE Sète a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE