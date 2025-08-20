La visite guidée du Parcours du Faubourg Association Témoignage d’un passé ATUP, 21 route du Port Despointes, Faubourg Blanchot, 98800 Nouméa Nouméa

Association Témoignage d’un passé ATUP, 21 route du Port Despointes, Faubourg Blanchot, 98800 Nouméa Association Témoignage d’un passé ATUP Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1000 – 1000 – 1000 XPF

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

2025-08-20

Le parcours du Faubourg , une visite guidée organisée par l’Association témoignage d’un passé , en partenariat avec la ville de Nouméa.

Association Témoignage d’un passé ATUP, 21 route du Port Despointes, Faubourg Blanchot, 98800 Nouméa Association Témoignage d’un passé ATUP Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.83.73

English :

Le parcours du Faubourg , a guided tour organized by the Association témoignage d’un passé , in partnership with the city of Nouméa.

German :

Le parcours du Faubourg , eine Führung, die von der Association témoignage d’un passé in Partnerschaft mit der Stadt Nouméa organisiert wird.

Italiano :

Le parcours du Faubourg , una visita guidata organizzata dall’Associazione témoignage d’un passé, in collaborazione con la città di Nouméa.

Espanol :

Le parcours du Faubourg , visita guiada organizada por la Asociación témoignage d’un passé , en colaboración con la ciudad de Numea.

