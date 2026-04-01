La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’atelier du Pouldu Clohars-Carnoët mercredi 22 avril 2026.
Clohars-Carnoët
La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu
Gauguin l’atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
En famille, découverte de l’auberge reconstituée de Marie Henry grâce à une visite ludique (minimum de 4 joueurs).
La présence d’un adulte est obligatoire pendant toute l’animation. Durée de l’animation 1h à 1h30. Sur réservation. .
Gauguin l’atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu
L’événement La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Bellangenêt ou Les Grands Sables Clohars-Carnoët 9 avril 2026
- Soirée fléchettes Restaurant Bernique Clohars-Carnoët 9 avril 2026
- Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët 11 avril 2026
- Exposition Garcia, Guitto et Niki Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët 13 avril 2026
- Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Bellangenêt ou Les Grands Sables Clohars-Carnoët 14 avril 2026