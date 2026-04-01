La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu

Gauguin l’atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

En famille, découverte de l’auberge reconstituée de Marie Henry grâce à une visite ludique (minimum de 4 joueurs).

La présence d’un adulte est obligatoire pendant toute l’animation. Durée de l’animation 1h à 1h30. Sur réservation. .

Gauguin l’atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51

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English : La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu

L’événement La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS