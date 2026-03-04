La visite privée de la commissaire, Musée PAB, Alès

La visite privée de la commissaire Samedi 11 avril, 15h00 Musée PAB Gard

2€ en sus de l’entrée sur inscription obligatoire

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Laissez-vous guider par Françoise Nicol, commissaire de l’exposition temporaire, dans la découverte d’ILIAZD, artiste géorgien hors norme.