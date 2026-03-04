La visite privée de la commissaire, Musée PAB, Alès
La visite privée de la commissaire, Musée PAB, Alès samedi 11 avril 2026.
La visite privée de la commissaire Samedi 11 avril, 15h00 Musée PAB Gard
2€ en sus de l’entrée sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:00:00+02:00
Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Laissez-vous guider par Françoise Nicol, commissaire de l’exposition temporaire, dans la découverte d’ILIAZD, artiste géorgien hors norme.