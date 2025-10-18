La visite qui fait (un peu) peur Musée de Bretagne Rennes

La visite qui fait (un peu) peur Musée de Bretagne Rennes 18 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des rencontres surprenantes, quelques fantômes et revenants…

Venez frissonner à travers de mystérieuses légendes de Bretagne, tout en vous amusant en famille lors de cette visite contée !

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine