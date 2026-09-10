La visite qui fait (un peu) peur, Musée de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

La visite qui fait (un peu) peur 17 – 31 octobre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00

Fin : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:45:00+01:00

Venez frissonner à travers de mystérieuses légendes de Bretagne, tout en vous amusant en famille lors de cette visite contée !

Dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Des rencontres surprenantes, quelques fantômes et revenants…

Alain Amet