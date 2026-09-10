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La visite qui fait (un peu) peur, Musée de Bretagne, Rennes

samedi 17 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes

La visite qui fait (un peu) peur, Musée de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Musée de Bretagne
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

La visite qui fait (un peu) peur 17 – 31 octobre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:45:00+01:00

Venez frissonner à travers de mystérieuses légendes de Bretagne, tout en vous amusant en famille lors de cette visite contée !

Dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Des rencontres surprenantes, quelques fantômes et revenants…

Alain Amet

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