La visite qui fait (un peu) peur, Musée de Bretagne, Rennes
samedi 17 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
La visite qui fait (un peu) peur 17 – 31 octobre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:45:00+01:00
Venez frissonner à travers de mystérieuses légendes de Bretagne, tout en vous amusant en famille lors de cette visite contée !
Dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Des rencontres surprenantes, quelques fantômes et revenants…
Alain Amet
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes 10 septembre 2026