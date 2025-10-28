La visite sensible Musée Quai Zola Rennes

Acceptez le temps de la visite de découvrir les œuvres du musée autrement : écoutez la description d’une œuvre sans la regarder au préalable, imaginez les dialogues entre les personnages des tableau…

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-28T16:00:00.000+01:00
Fin : 2025-10-28T16:45:00.000+01:00

 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/la-visite-sensible-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine