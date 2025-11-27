La Visite Sofian Jouini (dans le cadre des Nuits d’Orient et d’ailleurs) atheneum, centre culturel universitaire Dijon

La Visite Sofian Jouini (dans le cadre des Nuits d’Orient et d’ailleurs)

atheneum, centre culturel universitaire Esplanade Erasme Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Il n’y a de terre que la Terre et nous en sommes tous ses ayants-droits

Cette phrase inspirée des écrits du philosophe camourenais Achille Mbembé ramasse et condense les sens multiples de la pièce. En offrant son corps à l’influence de son microbiote et à celle de ses Djinns en passant par certaines figures animales totem, le danseur tend à défaire une définition monolithique et essentialiste de l’identité telle qu’elle est consacrée par notre époque. Il place le centre de l’individu à l’exterieur de lui-même, entre lui et l’autre. Il devient alors un lieu de passage, accueillant, traversé. La Visite c’est une ré-habilitation du monstrueux, pour une ré-habilitation de l’humain et du vivant qui le traverse, qui le meut. La visite c’est une possession thérapeutique et salvatrice, une ouverture des pores et des synapses, une ré-intégration, une réconciliation .

atheneum, centre culturel universitaire Esplanade Erasme Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 billetterie@ledancing.com

