La Visite – Sofian Jouini / La 37ème Chambre – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 17:00 – 18:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Danse salvatrice « Il n’y a de terre que la Terre et nous en sommes tous ses ayants-droits ».Cette maxime inspirée des écrits du philosophe camerounais Achille Mbembé ramasse et condense les sens multiples de la pièce. En offrant sa corporalité à l’influence de son microbiote, le danseur tend à défaire une définition monolithique et essentialiste de l’identité telle qu’elle est consacrée par notre époque. Il place le centre de l’individu à l’extérieur de lui-même, entre lui et l’autre. « La Visite » c’est une réhabilitation du monstrueux, pour une réhabilitation de l’humain. « La Visite », c’est une possession thérapeutique et salvatrice, une réintégration, une réconciliation. Conception et interprétation : Sofian JouiniMusique et dramaturgie : Guillaume Bariou Durée : 50 min. Tout public à partir de 13 ans Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr