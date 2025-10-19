Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La vitrine de printemps des commerçants Bletterans

La vitrine de printemps des commerçants Bletterans lundi 30 mars 2026.

La vitrine de printemps des commerçants

65 RUE LOUIS LE GRAND Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-03-30

Une vitrine à gagner ainsi que des lots et des bons d’achats. Organisée par l’Union des Commerçants de Bletterans.   .

65 RUE LOUIS LE GRAND Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22  ucia.bletterans@orange.fr

English : La vitrine de printemps des commerçants

German : La vitrine de printemps des commerçants

Italiano :

Espanol :

L’événement La vitrine de printemps des commerçants Bletterans a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme JurAbsolu