La vitrine de printemps des commerçants Bletterans
La vitrine de printemps des commerçants Bletterans lundi 30 mars 2026.
La vitrine de printemps des commerçants
65 RUE LOUIS LE GRAND Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-03-30
Une vitrine à gagner ainsi que des lots et des bons d’achats. Organisée par l’Union des Commerçants de Bletterans. .
65 RUE LOUIS LE GRAND Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr
English : La vitrine de printemps des commerçants
German : La vitrine de printemps des commerçants
Italiano :
Espanol :
L’événement La vitrine de printemps des commerçants Bletterans a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme JurAbsolu