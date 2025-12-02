La Vitrine Juste Prix à Romans Romans-sur-Isère
La Vitrine Juste Prix à Romans Romans-sur-Isère mardi 2 décembre 2025.
La Vitrine Juste Prix à Romans
4 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-02
Une trentaine de commerçants participants vous propose de venir deviner le prix de chaque lot pour tenter de les gagner !
4 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Some thirty participating retailers are offering you the chance to guess the price of each prize and try to win them!
German :
Rund 30 teilnehmende Händler laden Sie ein, den Preis der einzelnen Lose zu erraten und zu versuchen, sie zu gewinnen!
Italiano :
Una trentina di rivenditori partecipanti vi offrono la possibilità di indovinare il prezzo di ogni premio e di provare a vincerlo!
Espanol :
Una treintena de comercios participantes le ofrecen la posibilidad de adivinar el precio de cada premio e intentar ganarlos
