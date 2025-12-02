La Vitrine Juste Prix à Romans Romans-sur-Isère

La Vitrine Juste Prix à Romans

4 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Une trentaine de commerçants participants vous propose de venir deviner le prix de chaque lot pour tenter de les gagner !

4 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 26 39 45

English :

Some thirty participating retailers are offering you the chance to guess the price of each prize and try to win them!

German :

Rund 30 teilnehmende Händler laden Sie ein, den Preis der einzelnen Lose zu erraten und zu versuchen, sie zu gewinnen!

Italiano :

Una trentina di rivenditori partecipanti vi offrono la possibilità di indovinare il prezzo di ogni premio e di provare a vincerlo!

Espanol :

Una treintena de comercios participantes le ofrecen la posibilidad de adivinar el precio de cada premio e intentar ganarlos

