La Vogue de Printemps Stade de foot (au niveau de la station essence) Luc-en-Diois
La Vogue de Printemps Stade de foot (au niveau de la station essence) Luc-en-Diois vendredi 1 mai 2026.
Luc-en-Diois
La Vogue de Printemps
Stade de foot (au niveau de la station essence) Route de Die Luc-en-Diois Drôme
Tarif : 3 – 3 – EUR
prix de l’entrée pour la soirée du samedi soir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01
Vogue de Printemps organisée par la nouvelle association, Les Folies Dioizzz, repas convivial et festif, tournoi de foot, et bal vous attendent pour ce weekend ! Réservation obligatoire pour le repas
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Stade de foot (au niveau de la station essence) Route de Die Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 06 52 78 lesfoliesdioizzz@gmail.com
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English :
Spring Vogue organized by the new association, Les Folies Dioizzz, a convivial and festive meal, soccer tournament and ball await you this weekend! Reservations required for the meal
L’événement La Vogue de Printemps Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Diois