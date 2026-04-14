La Vogue de Printemps Stade de foot (au niveau de la station essence) Luc-en-Diois

Luc-en-Diois

La Vogue de Printemps

Stade de foot (au niveau de la station essence) Route de Die Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

prix de l’entrée pour la soirée du samedi soir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Vogue de Printemps organisée par la nouvelle association, Les Folies Dioizzz, repas convivial et festif, tournoi de foot, et bal vous attendent pour ce weekend ! Réservation obligatoire pour le repas

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Stade de foot (au niveau de la station essence) Route de Die Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 06 52 78 lesfoliesdioizzz@gmail.com

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English :

Spring Vogue organized by the new association, Les Folies Dioizzz, a convivial and festive meal, soccer tournament and ball await you this weekend! Reservations required for the meal

L’événement La Vogue de Printemps Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Diois