La voie de la lune Médiathèque La Passerelle Ornans

Une racontée proposée par la conteuse Emma Bulle, accompagnée de chansons, comptines, instruments de rythmiques, d’un livre Pop-Up géant et d’ombres chinoises sur la magie de Noël. Au moment où le soleil s’efface lentement et où la lune ne s’est pas encore affirmée. Emile traverse la forêt, découvre les empreintes des animaux et les mystères de la nuit…

Le samedi 20 décembre à 11h (durée 45 minutes)

Gratuit sur inscription

Médiathèque La Passerelle 03 81 62 40 38 ou mediatheque@ornans.fr .

