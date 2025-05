LA VOIE DE L’ART EXPOSE – Place de la Mairie Villefranche-de-Lauragais, 19 juin 2025 10:00, Villefranche-de-Lauragais.

Haute-Garonne

LA VOIE DE L’ART EXPOSE Place de la Mairie FOYER RURAL Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 10:00:00

fin : 2025-06-22 12:00:00

Date(s) :

2025-06-19

Du 19 au 22 juin 2025, l’association La Voie de l’Art prendra possession du foyer rural de Villefranche-de-Lauragais, pour une nouvelle édition de son exposition artistique.

Ouverte à tous, cette expo met en lumière une sélection d’œuvres originales portées par des artistes engagés, aux styles et techniques variés. L’occasion idéale pour découvrir la richesse de la scène artistique locale et partager un moment culturel en toute simplicité.

Horaires d’ouverture :

De 10h à 12h et de 14h à 19h

Entrée libre et gratuite .

Place de la Mairie FOYER RURAL

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12

English :

From June 19 to 22, 2025, the association La Voie de l?Art will take over the foyer rural in Villefranche-de-Lauragais, for a new edition of its art exhibition.

German :

Vom 19. bis 22. Juni 2025 wird der Verein La Voie de l’Art das Landheim von Villefranche-de-Lauragais für eine neue Ausgabe seiner Kunstausstellung in Besitz nehmen.

Italiano :

Dal 19 al 22 giugno 2025, l’associazione La Voie de l’Art occuperà il foyer rural di Villefranche-de-Lauragais per una nuova edizione della sua mostra d’arte.

Espanol :

Del 19 al 22 de junio de 2025, la asociación La Voie de l’Art tomará el foyer rural de Villefranche-de-Lauragais para una nueva edición de su exposición de arte.

L’événement LA VOIE DE L’ART EXPOSE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2025-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE