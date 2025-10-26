LA VOIE DE L’ECUYERE – LA VOIE DE L’ECUYERE, OPUS 2025 – GRANDE ECURIE DU CHATEAU DE VERSAILLES Versailles

LA VOIE DE L’ECUYERE – LA VOIE DE L’ECUYERE, OPUS 2025 Début : 2025-10-26 à 15:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : LA VOIE DE L’ECUYERE, OPUS 2025Chorégraphié par Bartabas et les écuyères de l’Académie Équestre de Versailles, La Voie de l’écuyère illustre l’esprit et la sensibilité de la compagnie-école installée depuis 20 ans dans la Grande Écurie du Château de Versailles.Basé sur la transmission des savoirs, le spectacle de répertoire voit la nouvelle promotion d’écuyères évoluer sur des chorégraphies inédites et revisiter les tableaux emblématiques qui ont fait le succès de l’Académie Équestre de Versailles, comme la reprise d’escrime à cheval, le ballet des sorraias aux longues rênes, ou encore le carrousel chanté.C’est de cette sensibilité artistique et ce dialogue constant entre les arts dont témoigne le spectacle évolutif La Voie de l’écuyère. Tous les samedis et dimanches et certains mercredis en période de vacances scolaires à la grande Ecurie du Château de Versailles, l’Académie équestre présente La Voie de l’écuyère, chorégraphié par Bartabas.Le spectacle voit la nouvelle promotion d’écuyères évoluer sur des chorégraphies inédites et revisiter les tableaux emblématiques de l’Académie. Ce corps de ballet unique au monde associe le travail de haute école avec d’autres disciplines artistiques.Durée 1H environ, suivi de la visite libre des écuries. Arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle. Nous informons nos spectateurs que, dans un souci de bien-être des enfants en bas-âge, de notre public et pour la sécurité de nos artistes et chevaux, l’accès aux représentations de la Voie de l’Ecuyère, est interdit aux enfants de moins de 3 ans. Le spectacle n’étant pas adapté. Retrait des billets possible sur place 1 heure avant le début du spectacle. Manège non chauffé Présente par l’Académie Equestre de Versailles (L-1-d-2019-001574).Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : Afin de vous fournir le meilleur accueil, merci de nous contacter au moins 72 heures à l’avance et avant toute réservation au 33 1 39 02 62 70Durée : 1hPrésenté par l’Académie Equestre de Versailles.

GRANDE ECURIE DU CHATEAU DE VERSAILLES Avenue Rockefeller 78000 Versailles 78