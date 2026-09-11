La voie des livres : 20 000 lieues sous les mers ,de Jules Verne Le Quatro, auditorium Baud

Informations pratiques

Baud

La voie des livres : 20 000 lieues sous les mers ,de Jules Verne

Le Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

En voix et en musique.

Embarquement immédiat pour une heure d’immersion dans le monde imaginaire et fantastique de Jules Verne. Redécouvrez ce classique de la littérature accompagné des illustrations d’Alphonse de Neuville et d’Édouard Riou, mis en musique par Terry Brisack

« Marc Roger, l’homme-livre ? L’expression serait trop faible pour un homme qui se donne corps et âme à son métier en établissant toujours un contact étroit avec son auditoire. Jouant habilement des intonations et des inflexions de sa voix haute et claire, il captive son public. » Le Monde des Livres

Terry Brisack est guitariste, chanteur, auteur compositeur au sein de divers groupes, en plus de ses nombreuses prestations en solo (Chansons, Blues, Country, Rock), il se produit régulièrement et crée des compositions originales pour chaque lecture musicale.

À partir de 12 ans

À 20h30 | Gratuit sur réservation | À partir de 12 ans. .

Le Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement La voie des livres : 20 000 lieues sous les mers ,de Jules Verne Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté