La Voie du Houblon – Compiègne, 7 juin 2025 12:00, Compiègne.

Oise

La Voie du Houblon Rue James de Rothschild Compiègne Oise

Tarif : 11 – 11 – 15

11

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 12:00:00

fin : 2025-06-07 20:00:00

Date(s) :

2025-06-07

La Voie du Houblon est une course caritative de 10 km. Tous les bénéfices sont reversés à l’association France Alzheimer Oise.

La course débute au Parc Songeons et suit les berges de l’Oise. Quatre stands, répartis tous les 2 km, proposeront aux coureurs des bières artisanales, des boissons sans alcool et de la nourriture. L’arrivée se fait également au Parc Songeons, où vous trouverez un village associatif avec une scène pour des concerts et diverses animations.

Le thème de cette 11? édition est Il était une fois… . N’hésitez donc pas à venir déguisé dans l’univers des contes de fées !

Vous n’aimez pas courir ? Pas de souci la course peut aussi se faire en marchant, à vélo, en trottinette… ou même en caddie ! Tant que le véhicule n’est pas motorisé, tout est permis !

Le village associatif est ouvert à tous de 12h à 20h, alors venez nombreux ! 11 .

Rue James de Rothschild

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 95 07 00 12 lavoieduhoublon@assos.utc.fr

L’événement La Voie du Houblon Compiègne a été mis à jour le 2025-05-22 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme