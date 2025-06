La Voie du Tacot Piste multi-activités Le Thillot Vosges

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

La Voie du Tacot, est une piste multi-activité jalonnée de 5 panneaux explicatifs de la création et de l’utilité de cette voie d’échange entre les Vosges et la Haute-Saône dans les années 1912 et ensuite. Le départ se fait juste à côté du Musée des Hautes-Mynes, vous emprunterez au départ la Voie Verte qui mène à Remiremont. Au deuxième franchissement de route pour la Voie Verte, bifurquez sur la gauche. Idéale pour une sortie à roller, vélo, poussette ou à pied, à l’abri des voitures et à l’écart de la route fréquentée, un bon moment au grand air !

+33 3 56 11 00 90

English :

The Voie du Tacot is a multi-activity trail with 5 panels explaining the creation and usefulness of this exchange route between the Vosges and Haute-Saône in 1912 and later. The trail starts right next to the Musée des Hautes-Mynes, on the Voie Verte leading to Remiremont. At the second Voie Verte road crossing, turn left. Ideal for an outing on rollerblades, bikes, baby carriages or on foot, away from cars and busy roads, for a great moment in the fresh air!

Deutsch :

Die Voie du Tacot, ist ein Multiaktivitätspfad, der mit 5 Schildern markiert ist, die die Entstehung und den Nutzen dieses Austauschwegs zwischen den Vogesen und der Haute-Saône in den Jahren 1912 und danach erklären. Der Start befindet sich direkt neben dem Musée des Hautes-Mynes. Zu Beginn nehmen Sie die Voie Verte (Grüne Straße), die nach Remiremont führt. An der zweiten Straßenüberquerung für den Voie Verte zweigen Sie nach links ab. Ideal für einen Ausflug mit Inline-Skates, Fahrrad, Kinderwagen oder zu Fuß, geschützt vor Autos und abseits der befahrenen Straße ein schöner Moment an der frischen Luft!

Italiano :

La Voie du Tacot è un percorso multiattività con 5 cartelli che spiegano la creazione e l’utilizzo di questa via commerciale tra i Vosgi e l’Alta Savoia nel 1912 e successivamente. Il percorso inizia accanto al Musée des Hautes-Mynes, sulla Voie Verte che porta a Remiremont. Al secondo incrocio con la Voie Verte, si gira a sinistra. Ideale per una gita in rollerblade, in bicicletta, in passeggino o a piedi, lontano dalle auto e dalle strade trafficate, per un bel momento all’aria aperta!

Español :

La Voie du Tacot es un sendero multiactividad con 5 señales que explican la creación y el uso de esta ruta comercial entre los Vosgos y Haute-Saône en 1912 y años posteriores. El sendero comienza justo al lado del Museo de los Altos Minneses, en la Vía Verde que conduce a Remiremont. En el segundo cruce de la Voie Verte, gire a la izquierda. Ideal para pasear en patines, bicicleta, cochecito de niño o a pie, lejos de los coches y del tráfico, para disfrutar de un momento al aire libre

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-10 par Système d’information touristique Lorrain