La Voie est libre La Corniche Marseille 7e Arrondissement

La Voie est libre La Corniche Marseille 7e Arrondissement dimanche 28 septembre 2025.

La Voie est libre

Dimanche 28 septembre 2025 de 10h à 20h.

Dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 18h.

Dimanche 23 novembre 2025 de 10h à 17h. La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28 2025-10-19 2025-11-23

La voie est libre profitez de la Corniche piétonnisée !

Le dispositif, qui fait la part belle aux promeneurs et aux mobilités douces, réunit, depuis 2021 plusieurs fois par an, des milliers de Marseillaises et de Marseillais afin de profiter d’un littoral apaisé et piétonnisé, de la plage des Catalans jusqu’au parc Talabot.



“La Voie est Libre” propose une large gamme de services gratuits, allant de la restauration à des animations culturelles, musicales et sportives. Les visiteurs peuvent ainsi participer à des activités variées telles que des cours de danse ou encore des ateliers de jeux de société, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Des artistes en déambulation sont également présents tout au long du parcours pour vous émerveiller.



En libérant cet axe fréquenté du bord de mer, la Ville de Marseille renforce son action en faveur d’un cadre de vie plus apaisé rendu aux Marseillaises et aux Marseillais.



À chaque édition, des milliers de personnes se retrouvent pour ce rendez-vous et profitent des splendeurs du littoral sur la Corniche Kennedy.



Les animations peuvent être annulées ou déplacées en cas de météo défavorable.



Toutes les infos, le programme détaillé, les contraintes de circulation et de stationnement sur Marseille.fr .

La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The way is clear: enjoy the pedestrianized Corniche!

German :

Der Weg ist frei: Genießen Sie die Fußgängerzone Corniche!

Italiano :

La strada è chiara: approfittate della Corniche pedonale!

Espanol :

El camino está claro: ¡aproveche la Corniche peatonal!

