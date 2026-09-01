La Voie est libre La Corniche Marseille 7e Arrondissement
dimanche 27 septembre 2026 · La Corniche · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
La Voie est libre
Dimanche 27 septembre 2026 de 10h à 20h. La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La voie est libre : profitez de la Corniche piétonnisée !
Le dispositif, qui fait la part belle aux promeneurs et aux mobilités douces, réunit plusieurs fois par an des milliers de Marseillaises et de Marseillais afin de profiter d’un littoral apaisé et piétonnisé, depuis la rue Capitaine Dessemond jusqu’au parc Talabot.
Prochain rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026
Une journée riche en animations :
“La Voie est Libre” propose une large gamme de services gratuits, allant de la restauration à des animations culturelles, musicales et sportives.
Les visiteurs peuvent ainsi participer à des activités variées telles que des cours de danse ou encore des ateliers de jeux de société, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Des artistes en déambulation sont également présents tout au long du parcours pour vous émerveiller.
En libérant cet axe fréquenté du bord de mer, la Ville de Marseille renforce son action en faveur d’un cadre de vie plus apaisé rendu aux Marseillaises et aux Marseillais. .
La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The way is clear: enjoy the pedestrianized Corniche!
L’événement La Voie est libre Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-10 par Ville de Marseille
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